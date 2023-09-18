CHP'li Sezgin Tanrıkulu için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Soruşturma izni verilmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu’nun 2019 yılında bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla ilgili soruşturma başlatmıştı. Tanrıkulu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de sivilleri öldürdüğü ve işkence yaptığı yönünde ifadeler kullandığı belirtilmişti. Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Tanrıkulu hakkında soruşturma izni vermişti.

Fezleke TBMM’ye sunulacak

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeyi TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi. Fezlekenin TBMM’de görüşülmesi ve Tanrıkulu’nun dokunulmazlığının kaldırılması halinde, milletvekili hakkında dava açılabilecek.