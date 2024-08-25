CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeni ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi hedef alarak "gösteriş müptelası" demesi üzerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "züppe" diye hitap etmişti. Özkan'ın bu sözleri üzerine AKP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mahir Ünal, Adalet Bakanı' göreve çağırmıştı.

Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Bakan Tunç, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir.

Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez.

Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadeleri kullandı.

TUNCAY ÖZKAN'DAN ZÜPPE PAYLAŞIMI

CHP'li Özkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a züppe diyerek hitap eden bir paylaşım yapmıştı:

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