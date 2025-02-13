CHP'li üye PKK'lı kızını dağa çıkarak ziyaret etti! İşte o fotoğraf

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösteren, yerel seçimlerin ardından ‘Kent uzlaşısı’ kapsamında bazı belediyelere yerleştirildikleri belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli kişilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirilen 10 şüpheli 12 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Şüpheli kişilerin arasında bulunan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün dijital materyallerinde gerçekleştirilen incelemede ise kızı Dilan Gül'ün 2013 yılında PKK terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ü, eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte 2014 senesinde PKK'nın kırsal alanında ziyaret ettikleri anlara ilişkin 'hatıra' fotoğrafları ortaya çıktı. Dilan Gül'ün ise halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı ortaya çıktı.

PKK'YA KATILAN KUZENİ DE KUZEY IRAK'TA

Gül'ün dayısının oğlu İhsak Özçaktu'nun ise PKK terör örgütünün İstanbul, Kayseri ve Ankara'da gerçekleşen terör saldırıları talimatını verdiği ve 2019 yılında sınır ötesi harekatta etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yine Gül'ün teyzesinin kızı olan Halime Özadikti'nin 1994’te terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak’ta olduğu belirtildi.

LİVAN GÜR'ÜN 52 ŞÜPHELİYLE İRTİBAT TESPİT EDİLDİ

Telefon arama trafiği incelemeleri (HTS) sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.