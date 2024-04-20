CHP’li vekil, bakanlık bahçesine istilacı böcekler bıraktı: Biraz da siz uğraşın

Kaynak: ANKA
CHP’li vekil, bakanlık bahçesine istilacı böcekler bıraktı: Biraz da siz uğraşın
Karadeniz'de fındık ağaçlarını istila eden kahverengi kokarca sorununa dikkat çekmek isteyen CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bahçesine kokarca böcekleri bıraktı. Adıgüzel, "Ordu'dan taze getirdik, biraz da siz uğraşın" dedi.

Karadeniz’in en önemli geçim kaynağı olan fındık ve diğer tarım ürünleri kahverengi kokarca böceğinin istilasıyla karşı karşıya.

Çiftçilerin ve bölge halkının sesini CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Ankara'ya taşıdı.

Adıgüzel yanında getirdiği kokarca böceklerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bahçesine bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı çağırdıkları halde bölgeye gelmediğini kaydeden Adıgüzel, "Bizde problemi Tarım Bakanı'na getirdik. Bu kahverengi kokarca zararlısı bütün Karadeniz'i istila etmiş durumda. Öyle hızlı ürüyor ki bir tanesi bir yılda 3 bin adet ürüyor. Bir günde 30 kilometre yol alıyor. Karadeniz'de sadece fındık üreticilerinin sorunu zannetmeyin 300 çeşit tarım ürününe zarar veriyor" dedi.

"BÜTÜN EVLERİ SARDI"

Geçen yıl Karadeniz Bölgesinde fındık mahsulünü 1 milyar TL zarara uğrattığını kaydeden Adıgüzel, "Geçen sene yüzde 8 kayba uğrattı. Bu sene daha fazla olacak. 20 günde bir fındık dalını kurutabiliyor. Üreticiler baş edemiyor, perişan durumda. Sadece bahçelerde de değil, fabrika ve bölgedeki bütün evleri sarmaya başladı. Tarım Bakanı'nı çağırıyoruz çağırıyoruz gelmiyor. Tarım Bakanı bundan sonra yatamayacak, çünkü bu zararlı yatak odalarına da giriyor" diye konuştu.

"BEŞTEPE'YE BURADAN UÇMASI 4 SAATTE"

Bakanlığın zararlı böcekle mücadelede kaynak aktarmadığını belirten Adıgüzel, "Sayın Erdoğan'da rahat uyumasın. Beştepe buraya 5 kilometre, buradan oraya uçması 4 saatte. Bu problemle biz uğraştık bundan sonra da siz uğraşın. Ordu'dan taze getirdim, sayın Bakan'a takdim edeceğim" dedi.

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