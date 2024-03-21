CHP'li vekil Genel Başkanı Özgür Özel'i 'Benim çırağımdı' diyerek kürsüye çağırdı

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CHP'li vekil Genel Başkanı Özgür Özel'i 'Benim çırağımdı' diyerek kürsüye çağırdı
CHP Milletvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağımdı" diyerek kürsüye çağırdı.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne az bir süre kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Özel'den önce kürsüde konuşan CHP'li vekil Engin Altay'ın Özgür Özel’i kürsüye çağırma şekli büyük tepki çekti.

"BENİM ÇIRAĞIMDI" DİYEREK ÖZGÜR ÖZEL'İ ÇAĞIRDI"

Engin Altay, yaptığı konuşmada Özgür Özel'in bir zamanlar CHP'de Grup Başkanvekilliği yaptığını, şimdi ise Genel Başkan olduğunu söyleyerek, "Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e 'hoşgeldiniz' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Altay’ın sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şu sözlerle yanıt verdi,

"Ben mecliste çıkarım, güzel bir konuşma yaparım, telefon çalar bakarım Kazım Altay. Engin ağabeyimizin rahmetli babası. 'Çok iyi dedin’ der, ‘En sevdiğim grup başkanvekili sen' der. Ben gülerim 'Engin ağabey var, Engin ağabeyi çok daha sevmiyor musun' derim. Der ki, 'evladım olarak severim ama grup başkanvekili olarak seni severim. O beni dinlemiyor bazen' derdi. Ve bana derdi ki bir gün Sinop’a genel başkan olarak geleceksin. "

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