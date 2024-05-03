CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Tezcan, tedavisi sonrası taburcu edilecek.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarına yanıt geldi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaptığı paylaşımda Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanladı.

Tezcan'ın yaşadığı zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

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Gazeteci Nurcan Bilge Gökdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Gıda zehirlenmesi dolayısıyla Didim Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor" dedi.

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Gazeteci Altan Sancar da hesabındaki paylaşımda, "CHP Milletvekili Bülent Tezcan’ın kalp krizi geçirdiğine dair haberler doğru değil. Tezcan’ın ekibiyle görüştüm, bilginin doğru olmadığını söylediler" ifadelerini kullandı.

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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, saat 11.53'te yaptığı paylaşımda, Didim Belediyesi'ni ziyarette olduğunu ifade etmişti.

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