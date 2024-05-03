THY çalışanları için yapılan konutlara şok zam. İşte korkutan fiyatlar

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında yapılacak olan evlerde kura çekimi yaklaşırken, fiyat artışları başvuranları şok etti.

Emlak Konut web sitesinde yeni yayınlanan fiyatlara erişildi. “Yenişehir Evleri Arnavutköy” Projesi'nin başvuru süreci de devam ediyor. 2 Haziran'a kadar da sürecek

Yeni fiyatlarda ilk duyurulan meblağlara göre dikkat çeken yükselişler kaydedildi. 58 metrekarelik 1+1 evin fiyatı 2 Milyon 88 bin liradan yüzde 75'in üzerinde artış göstererek, 3 Milyon 370 bin liraya yükseldi. Ev büyüdükçe fiyatlar da arttı. 2+1 Brüt 72 metrekare evin fiyatı 2 Milyon 592 bin liradan, 4 milyon 20 bin lira ile 5 milyon 720 bin lira arasına çıkarıldı. Brüt 102 metrekare 3+1 dairenin fiyatı ise 3 miliyon 672 bin liradan 5 Milyon 730 bin lira ile 7 milyon 700 bin lira arasına yükseldi.

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