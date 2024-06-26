CHP'li vekilden büyük ifşa! 21 metrelik utanç listesi

Bu liste, kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderlerinin isimlerini içeriyor. Akay, konuşmasında ayrıca suç örgütlerinin Türkiye’deki ayağı ve hesap hareketleri hakkında sorular sordu.

Listeyi açıkladıktan sonra toplu açıklamalar gelmeye başladı ve MASAK yetkilileri de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Suç gelirlerinin aklanması ve kripto para piyasalarıyla ilgili de buradaki konularla ilgili takipçi olunacak.

“KRİPTO PARA KRİTERLERDEN BİRİ”

Cevdet Akay, konuşmasında şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alındık. Bu gri listeden çıkmamız için de 40 kriterden kalan bir kriterin kripto para piyasalarıyla ilgili düzenleme olduğu ifade edilmişti.

“4,5 METREDEN 20,5 METREYE ÇIKTI”

Ben daha önce yine bu kürsüden uluslararası suç örgütleriyle ilgili, kırmızı bültenle aranan suç örgütleri, uyuşturucu baronları, çetelerle ilgili bir liste paylaşmıştım. O listeyi paylaştığımda 4,5 metreydi, şimdi, aradan geçen süre içerisinde bu liste şimdi burada da göreceğiniz şekliyle yaklaşık 20 metrelik bir liste bu, yırtılsın da istemiyorum.

“BU SUÇ ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYE AYAĞI NEDİR?”

Bu suç örgütlerinin Türkiye'deki ayağı nedir, buradaki kişilerle ilgili hesap hareketleri nedir? Bunlar suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili, kripto para piyasalarıyla ilgili de buradaki konularla ilgili de takipçisi olacağız."