CHP'li vekilden hükümete 'Can Atalay' eleştirisi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tutuklu olan Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuna değinen Tutdere, "Kimi iktidardaki milletvekili arkadaşlar, AK Parti iktidarları döneminde vesayet odaklarının yok edildiğini söylediler. Doğrudur, bir takım vesayet odakları yok edildi ama üzülerek belirtelim ki son dönemlerde yeni vesayet odakları oluştu. Bugün Anayasa Mahkemesi bir parlamenter hakkında bir karar verdi ve bir hak ihlali tespiti yaptı. Ancak yerel mahkeme bu hak ihlali kararının gereğini yerine getirmiyor ve milletvekili şu anda tutuklu bulunuyor. Dolayısıyla yeni vesayet odaklarının oluşmaması için de parlamentonun, hükümetin yapması gereken işler var. 'Anayasayı değiştirdik, cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçtik, her şey güllük gülistanlık' diyemeyiz. Bu konuda meclisimizin de hükümetin de yapması gereken işler var” dedi.