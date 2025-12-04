CHP Milletvekili Adnan Beker, şoförü İrfan Aşılıoğlu'nun kullandığı minibüsle 23 Nisan'da 1'inci Meclis önünde partisinin düzenlediği kutlama programına giderken, Talatpaşa Bulvarı’nda yol ulaşıma kapalı olduğu gerekçesiyle durduruldu.

Milletvekili Beker ve şoförü İrfan Aşılıoğlu araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada şoförü Aşılıoğlu tekrar direksiyona geçip, önde polis memuru Ayhan A. olduğu halde aracı hareket ettirdi. Polis memurunun şikayeti üzerine, şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aşılıoğlu, soruşturma kapsamında 24 Nisan’da 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

İrfan Aşılıoğlu, Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Avukat beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanığa, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 6 ay 7 gün hapis cezası verildi. Bu ceza, 18 bin 700 lira adli para cezasına çevrildi.