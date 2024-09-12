CHP'li vekilin üzerine emniyet aracı sürüldü

Polonez'de işten atılan işçilere destek ziyaretinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isterken üstüne emniyetin aracı sürüldü.
Polonez fabrikasında Tekgıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan işçilerin başlattığı eylem devam ediyor.
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bugün işçilere destek ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isteyen Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü.