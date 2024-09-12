CHP'li vekilin üzerine emniyet aracı sürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li vekilin üzerine emniyet aracı sürüldü

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isterken üzere emniyet aracı sürüldü.

Polonez'de işten atılan işçilere destek ziyaretinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isterken üstüne emniyetin aracı sürüldü.

Polonez fabrikasında Tekgıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan işçilerin başlattığı eylem devam ediyor.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bugün işçilere destek ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isteyen Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü.

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