CHP’li Yeşil: Türkiye Büyük İstanbul Depremine hazır mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Düzce depreminden sonra Türkiye’nin Büyük İstanbul Depremine hazır olup olmadığı hususunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

"ŞEHİR MERKEZİNDEN DİRİ FAY HATTI GEÇEN ŞEHİRLERİMİZİN NÜFUSUMUZ İÇİNDEKİ PAYI %33"

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, ülkedeki deprem gerçeğini şu şekilde açıkladı:

"Her yıl 24 bin deprem meydana gelmektedir. Şehir merkezinden diri fay hattı geçen şehir sayısı 24 iken 45 il alanı içerisinde 110 ilçe ise fay hatları üzerinde bulunmaktadır. Şehir merkezinden diri fay hattı geçen şehirlerimizin, toplam nüfusumuza oranı %33’tür. Yani en iyi ihtimalle nüfusumuzun yüzde 33’ü doğrudan deprem tehdidi altındadır."

"DEPREM TATBİKATINDAN 11 GÜN SONRAKİ DEPREME BİLE HAZIRLIKLI DEĞİLİZ"

CHP’li Yeşil, "12 Kasım 2022’de tüm Türkiye’de 1999 Düzce Depremi’nin 23 yılı olması hasebiyle 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı yapılmış, tatbikattan 11 gün sonra gerçekleşen gerçek Düzce depreminde ise tatbikatta uygulanması beklenen hiçbir sistemin devreye girmediği, SMS ile halkın bilgilendirilmediği görülmüştür." diye konuştu.

Yeşil’in Bakan Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ise şöyle:

1) Türkiye olası bir İstanbul depremine hazırlıklı mıdır?

2) Düzce depreminin olduğu 23 Kasım gecesi AFAD neden tatbikattaki gibi bir hazırlık içerisine girememiştir?

3) AFAD Başkanı Yunus Sezer’in ifade ettiği üzere 94 bin tatbikat yapıldığı ifade edilen 2022 yılında depremler konusunda kayda değer bir gelişme görülememesinin sebebi nedir?

4) AFAD son Düzce depremi sonrasında ne kadar süre içerisinde deprem alanına ulaşabilmiştir?

5) Düzce’de kaç toplama alanı vardır? Kaçı kullanılabilir durumdadır ve kaçının üzerinde yapı bulunmaktadır?