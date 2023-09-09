CHP’nin 100. Yıl Marşı ilk kez seslendirildi

CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için düzenlenecek etkinliklerin ilki CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, orkestra şefi Hakan Tepeli ve koro şefi Korhan Doğan yönetimindeki gençlik korosu, Cumhuriyet marşları ve Bujor Hoinic'in CHP'nin 100. yılı için sözlerini yazıp bestelediği 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Adalet Yürüyüşü’nden esinlenerek bestelenen ve partiye hediye edilen "100. Yıl Cumhuriyet Marşı"nın sözleri şöyle:

"Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi dokuz Ekim’i

Cumhuriyet kuruldu,

Gökte bir yıldız doğdu.

Cumhuriyet uğruna

Can veririz adına,

Şehitler kanlarını,

Feda etti yurduma.

Cumhuriyet bir asır,

Ebediyen yaşasın!

Altı oklu bayrağım dalgalansın,

Göklerde parlasın.

'Ya istiklal, ya ölüm'

ATAMIZIN sözleri;

Halkımızın eseri

Türkiye Cumhuriyeti.

Eşit ve hür yaşarız,

Her güçlüğü aşarız,

Korumaya and içtik

Bu destanı yazan milleti.

Senin olsun Türkiyem

Sonsuza dek hürriyet,

Gerçek demokrasi, medeniyet,

Hak, hukuk, adalet.

Hak, hukuk, adalet!

Hak, hukuk, adalet! İlelebet"