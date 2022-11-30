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  • CHP’nin 3 Aralık’taki toplantısında konuşacak isimler belli oldu

CHP’nin 3 Aralık’taki toplantısında konuşacak isimler belli oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu 3 Aralık tarihindeki toplantıda konuşacak isimler netleşti. Ekonomist ve iktisatçıların yer aldığı toplantıda parti kurmayları da konuşacak.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:12
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CHP’nin 3 Aralık’taki toplantısında konuşacak isimler belli oldu

CHP’nin 3 Aralık’taki toplantısında konuşacak isimler belli oldu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3 Aralık’ı bekleyin” ifadeleriyle duyurduğu “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı toplantı 3 Aralık’ta İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

CHP’nin düzenlediği toplantıda konuşacak isimler belli oldu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Jeremy Rifkin, Prof. Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Refet Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo toplantıda konuşma yapacak.

‘Türkiye'nin ortak akıl ve koalisyonun bir simülasyonudur' 
Duvar'ın haberine göre toplantıdaki konuşmacılar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “konuların uzmanları ile Türkiye’nin en büyük koalisyonunu oluşturmak” doğrultusunda belirlendi.

Parti kaynakları konuşmacıların belirlenmesine dair süreci, “Bu noktadan hareket ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin hazırladığı program ve projeleri, yol gösterici uluslararası saygınlık gören, bilim adamlarının görüşlerine yer vererek, onlarla birlikte sunmayı tercih etmiştir. Bu birliktelik görüntüsü bir anlamda seçim sonrası oluşacak Türkiye’nin ortak akıl koalisyonunun bir simülasyonudur” ifadeleriyle anlattı.

İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısının benzerlerinden farkını tek cümleyle özetleyen parti kaynakları, “Bir liderin, aklın yolu ile tüm güçleri birleştirip, konusunun en iyilerine görev vererek ülkeyi fabrika ayarlarına döndürme hedefidir. Merkel’in Endüstri 4.0 ekibini transfer etmiş olduk” ifadelerini kullandı.

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