CHP'nin adayı kim olmalı? Seçmen adayını seçti

Erken seçim tartışmaları sürerken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını seçmek için yapacağı önseçim gündeme oturdu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında bir rekabet olması beklenirken, CHP önseçim tarihi olarak 23 Mart 2025'i belirledi.

KATILIMCILARA CHP'NİN ADAYI KİM OLMALI DİYE SORULDU

ORC Araştırma, 11-14 Şubat arasında düzenlediği seçim anketinde "Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" diye sordu.

SON ANKETTEN ÇARPICI SONUÇLAR

11-14 Şubat tarihlerinde, 3 bin 130 katılımcı ile 26 kentte yüz yüze yapılan araştırmada vatandaşlara, "Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" diye soruldu.

İLK SIRADA İMAMOĞLU BİRİNCİ SIRADA

Ankete katılanların yüzde 37.9'u cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu seçerken, yüzde 35.2'si ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tercih etti.

Ankete katılan yüzde 26,9'luk bir kesim ise 'Fikrim yok' yanıtını verdi.