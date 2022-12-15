15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı

İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı

İmamoğlu için verilen siyasi yasak cezası, adaylık tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, CHP'li Ali Öztunç, partisinin adayını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 20:21
Takip Et

CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı. İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu

İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
+
Aa
-

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saraçhane'de KRT'nin canlı yayında yaptığı açıklamalarda, CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan hapis ve siyaset yasağı sonrası, tüm İstanbullular Altılı Masa liderlerinin de katılacağı Saraçhane'deki mitinge çağrılmıştı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı anılan İmamoğlu hakkında verilen ceza kararları adaylık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, adaylık sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı net, belli, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Başka bir açıklaması yok bunun. Altılı masa ne karar verir bilemeyiz ama biz altılı masaya Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstereceğiz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
15.12.2022 20:56
aynı hatayı tekrarlamayın.zamanında bile ekmeletin i çıkarttınız az bir fark ile kazanamadı.halkın bildiği saygı duyduğu biri ile yolunuza devam edin  
 
ibrahim
15.12.2022 20:44
20 yıllık akp iktidarında çoğu insan ekonomik ve siyasi kazanım elde etti. kılıçdaroğlu bunlarla hesaplaşıcam dedi. kılıçdaroğlunun adaylığı engellenmeye çalışılıyor.  
 
ibrahim
15.12.2022 20:40
aday kılıçdaroğlu olmalı. ülkeyi ancak o düzeltir. diğerleri statükoyu devam ettirir. kılıçdaroğlu haricinde aday pazarlıkları yapılıyor gibi. imamoğlu istinaf tan berat kararı alırsa ne olucak.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
3
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
4
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
5
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
7
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım
﻿ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım
﻿ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım
﻿Zelenski, Avrupa'dan daha fazla modern silah talep etti
﻿Zelenski, Avrupa'dan daha fazla modern silah talep etti
﻿Zelenski, Avrupa'dan daha fazla modern silah talep etti
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, Büyükelçileri kabul etti
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, Büyükelçileri kabul etti
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, Büyükelçileri kabul etti
﻿Emniyet kaynakları Saraçhane mitingine kaç kişinin katıldığını açıkladı
﻿Emniyet kaynakları Saraçhane mitingine kaç kişinin katıldığını açıkladı
﻿Emniyet kaynakları Saraçhane mitingine kaç kişinin katıldığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.