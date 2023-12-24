CHP'nin adaylarının açıklanacağı tarih sızdı. Afişler asılmaya başlandı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde partilerin çalışmaları devam ediyor. Partiler, güçlü ve zayıf olduğu il ve ilçelerde çıkaracakları adayları belirlemeye başladı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Parti Meclisi, aday açıklamalarını sürdürürken partinin güçlü olduğu yerlerde aday açıklamalarının ise ocak sonunu bulabileceğini belirtiyor.

Parti içindeki aday adayları da CHP’nin güçlü olduğu Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde başkan adayı olabilmek için ilçenin her yerine afişlerini asıyor.

“Aday adayının çok olduğu ve elimizde olan Çankaya gibi yerlerde önseçime kapalı değiliz" diyen parti meclisi, "İlk olarak mevcut başkanın memnuniyet anketine bakılacak. Ona göre aday adayları için öncelikle kamuoyu yoklamaları ve anketlere bakılacak” ifadelerini kullanıyor.

"ÖNCELİKLE KAMUOYU YOKLAMALARI VE ANKETLERE BAKILACAK"

Çok fazla aday adayının olduğu yerde ön seçimin zor olacağını söyleyen parti yönetimi, “Önseçime kapalı değiliz ancak öncelikle kamuoyu yoklamaları ve anketlere bakılacak. Önseçim olursa bunların sonucu ve örgüte de danışılarak aday adayları arasında yapılacak bir elemeyle önseçim olur” değerlendirmesini yapıyor.

Ankara ve İstanbul’un ilçe açıklamalarında az farkla kaybedilen Etimesgut, Mamak, Üsküdar, Zeytinburnu gibi ilçelere öncelik verileceği söylenirken, partinin gelecek hafta yapacağı parti meclisi toplantısında da ağırlıklı olarak İstanbul’un ilçelerinin değerlendirileceği belirtildi.

Parti yıl bitmeden yapacağı bir toplantı ile İstanbul’da kampanyasını resmen başlatmayı hedefliyor.

ÖN SEÇİM NEDİR?

Ön seçim, genel seçimde aday gösterilecek kişileri belirlemek için bir siyasi partinin üyesi olan belli sayıdaki delegelerin katılmasıyla yapılan seçimdir. Böylece seçimdeki adaylar merkezi siyasi elit yerine tabanı daha doğrudan temsil ettiği öngörülen delegeler aracılığıyla belirlenmiş olur.