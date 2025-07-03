CHP’nin bu haftaki miting adresi belli oldu!

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin yenisi bu cumartesi Amasya'da düzenlenecek. Amasya Anıt Meydanı'nda yapılacak mitingin saati 20.30 olarak açıklandı.
CHP CUMARTESİ GÜNÜ AMASYA'DA
CHP'nin 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlattığı ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam ettirdiği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisi Amasya'da düzenlenecek.
Partiden 'Cumartesi günü millet iradesinin sesi Amasya'dan yükselecek' ifadeleriyle duyurulan mitingin Anıt Meydanı'nda saat 20.30'da yapılacağı açıklandı.