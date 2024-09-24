CHP’nin İmamoğlu hamlesi ortaya çıktı! Ankara’da kriz yaratacak iddia

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla açılan dava sonucunda, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası verdi. İmamoğlu’nun yargılandığı davada gözler İstinaf Mahkemesi'ne çevrildi.

REST ÇEKMİŞTİ

Kararın bir an önce verilmesi gerektiğine değinen İmamoğlu, davanın demokrasiyi ve Cumhuriyeti zedelediğini belirmişti.

Her şeye rağmen adalete güvendiğini ifade edne İmamoğlu "Net bir şekilde iddiamı söylüyorum; istinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtay'ın karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargıyla bir müdahale yapan akıl, Yargıtay'daki kararın sonucunu göremeden gider" şeklinde konuşmuştu.

CHP lideri Özgür Özel de İmamoğlu'na destek vermişti.

CANLI YAYINDA FLAŞ İDDİA

Gazeteci Altan Sancar katıldığı canlı yayında, İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi durumunda CHP'nin nasıl bir yol haritası izleyeceğini söyledi.

İstinaf'tan gelecek bir 'siyasi yasak' kararı sonrası CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu açıklayacağını iddia eden Sancar, "Ben size çok iddialı bir bilgi vereyim. Yayın arasında da görüşüp, teyidini aldığım da bir bilgidir. CHP yönetimi, olur da İstinaf'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezası onaylanacak şekilde bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun adaylığına açıklamaya çok yakın. Bu çok net olarak bir tavır. İstinaf'tan böyle bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kamuoyuna bugünden itibaren ilan edilir. Bu görüş, parti içerisinde şu an için ciddi bir görüş haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.