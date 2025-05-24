CHP'nin İmamoğlu protestosuna soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından, köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

CHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtiler

CHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtiler

Ekrem İmamoğlu'nun pankartını Boğaziçi Köprüsü'ne asılmıştı. Pankart kaldırıldı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!" demişti.