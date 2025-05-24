CHP'nin İmamoğlu protestosuna soruşturma!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin İmamoğlu protestosuna soruşturma!

CHP'li vekillerin Boğaziçi Köprüsü'ne 'İmamoğlu'na Özgürlük' pankartı asmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından, köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

CHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtilerCHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtiler

ekremmm.jpg

CHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtilerCHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtiler

Ekrem İmamoğlu'nun pankartını Boğaziçi Köprüsü'ne asılmıştı. Pankart kaldırıldı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!" demişti.

ekrembogazkopru-001.jpg

Son Haberler
Yasa dışı balık avlayan kişiye 31 bin 715 lira ceza
Yasa dışı balık avlayan kişiye 31 bin 715 lira ceza
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Bolu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bolu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Şiddetli fırtına sebebiyle uçaklar inemedi: Eski binalar çöktü
Şiddetli fırtına sebebiyle uçaklar inemedi: Eski binalar çöktü
İzmir'de makilik yangını
İzmir'de makilik yangını