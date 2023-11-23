CHP'nin İstanbul Adliyesi önündeki Adalet nöbeti devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün ilçe örgütleri devam etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in geçen hafta pazartesi günü partililerle birlikte İstanbul Adliyesi önünde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün CHP Küçükçekmece, Zeytinburnu, Güngören, Üsküdar, Şişli, Tuzla ve Ümraniye ilçe örgütleri devam etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen CHP'li ilçe örgütleri üyeleri, "Anayasayal Düzeni Savunuyoruz, Adalet ve Demokrasi Nöbetindeyiz" pankartı açtı.