CHP’nin kalbini bilen gazeteci Yalçın Bayer açıkladı. Bagajı olmayanlar kimler?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Bagaj’ çıkışı sonrası gazeteci Yalçın Bayer’den dikkat çeken bir yazı geldi. CHP’nin kalbini bilen gazeteci, parti içinde bagajı olmayanların kimler olduğunu sorguladı.

CHP’nin kalbini bilen gazeteci Yalçın Bayer açıkladı. Bagajı olmayanlar kimler?

CHP’de ‘Sızdırılan toplantı’ sonrası belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Zaman zaman gerginliklerin olduğu toplantıda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bazı belediye başkanları ‘değişim’ çağrısı yaptı.

Kulislerden yansıyan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu “Değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybetme riskimiz var” şeklinde seslendi. Kılıçdaroğlu ise buna tepki olarak “CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim” şeklinde konuştu.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Kılıçdaroğlu’nun ‘Bagaj’ sözünden yola çıkarak yazdığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri CHP’de bazı isimlere etki etti. Bayer, parti içinde Kılıçdaroğlu’na muhalif bir ismin sözlerinden yola çıkarak şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun önceki gün “CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim” biçimindeki sözleri örgütü biraz hareketlendirmiş. Muhalif kesimlerde CHP’li bazı başkanlar ve belediye meclis üyelerinin bu eleştiriler karşısında biraz akıllarının yerine gelmesine dönük olumsuz sözler duyduk. CHP’li bir üyenin “İstanbul İl Merkezi’nden başlayarak örgütlere ve seçilmiş belediyecilere kadar uzanan bir sessizlik ve tembellik var” demesi dikkatimizi çekti.

Ve dedi ki: “Genel Başkan’ın bu sözü çok ağır, bundan siyasi ders almamız lazım gerekir.” Yani ‘istifa’dan söz etmek istedi.

“Siyasette utanma olmaz mı? Adı hırsızlıklara, yolsuzluklara, muameleciliğe karışan o kadar isim var ki, bir tanesi istifa etmez mi? Bunu sadece İstanbul değil, büyükşehirleri ve ilçelerini de katarak söylüyoruz. Ya da birisi “Genel Başkan’ım, ben utandım, görevimden ve partiden istifa ediyorum” demez mi?

Ona da ‘siyasi ahlak’ ödülü vermek gerekir ama nerede?”

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