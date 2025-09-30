CHP'nin kamp programı belli oldu! Sürpriz miting...

CHP’nin yeni yasama yılı için düzenleyeceği milletvekili kampı, Bolu Abant’ta 3-5 Ekim tarihlerinde yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleşecek kamp öncesinde 3 Ekim Cuma akşamı Bolu’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi gerçekleşecek.

CHP KURULTAY ÖNCESİ KAMPA ÇIKIYOR

CHP grubunun her yasama yılının başında yaptığı milletvekili kampı, bu yıl üçüncü kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleşiyor. CHP’nin kampı, 3-4-5 Ekim’de, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Abant’ta bir otelde düzenlenecek. CHP Lideri Özel ve milletvekilleri, 3 Ekim Cuma günü, Bolu’ya giderek kampın yapılacağı otele yerleşecek. Program, 4 Ekim Cumartesi günü start verecek.

Kampın gündeminde 2025-2026 yasama yılı boyunca milletvekillerinin ve partinin yol haritası, kasım ayında yapılması planlanan 39’uncu Olağan Kurultay olacak.

İMAMOĞLU GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ OLACAK

CHP’li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonlar, partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer belediye başkanlarının tutukluluğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik olarak yürütülen konser soruşturması, ilçe ve il mitingleri, TBMM’de faaliyet yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları ile 2026 yılı bütçesi de kamptaki gündem maddeleri arasında yer alıyor.