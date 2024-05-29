CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu

CHP'nin ünlü kedisi Şero, geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavisini tamamlayarak Genel Merkez'e döndü. CHP lideri Özel, gelişmeyi 'Sizlere bir müjdemiz var' diyerek duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bakılan ve bir süredir hasta olan partinin maskotu kedi "Şero"nun iyileşmesinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL DUYURDU

Sosyal medya hesabından Şero ile fotoğraflarını paylaşan Özgür Özel, Şero’nun çok hasta olduğunu ancak iyileştiğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden Genel Merkez’e getirildiğini paylaştı.

ozel.jpeg

KÖPEK TARTIŞMALARINA GÖNDERME

Son günlerde yoğun şekilde tartışılan sokakta yaşayan köpekler için alınacak önlemlere de göndermede bulunan Özel, partisinin hayvan hakları konusundaki hattı ve duruşunun Şero’nun hassasiyetleriyle aynı olduğunu söyledi.

ozel2.jpeg

ozel3.jpeg

İlgili Haberler
Bir süredir tedavi gören CHP'nin kedisi Şero sağlığına kavuştu
Bir süredir tedavi gören CHP'nin kedisi Şero sağlığına kavuştu
Son Haberler
Boşandığı eşinin kız kardeşini ağır yaraladı, erkek arkadaşını öldürdü Yerel Haberler
Boşandığı eşinin kız kardeşini ağır yaraladı, erkek arkadaşını öldürdü
Orkestra Şefine Sürpriz: Konser Ortasında Doğum Günü Kutlaması Video
Orkestra Şefine Sürpriz: Konser Ortasında Doğum Günü Kutlaması
Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo Keşfet
Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo
Schengen Vizesi krizi karşılık buldu! AB, Türkiye için prosedürleri basitleştirilecek Gündem
Schengen Vizesi krizi karşılık buldu! AB, Türkiye için prosedürleri basitleştirilecek
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset olayında yeni gelişme Gündem
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset olayında yeni gelişme
Aranan tırdan 75 kilo uyuşturucu çıktı Yerel Haberler
Aranan tırdan 75 kilo uyuşturucu çıktı
Rize'de otomobil dereye uçtu Yerel Haberler
Rize'de otomobil dereye uçtu