CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bakılan ve bir süredir hasta olan partinin maskotu kedi "Şero"nun iyileşmesinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL DUYURDU

Sosyal medya hesabından Şero ile fotoğraflarını paylaşan Özgür Özel, Şero’nun çok hasta olduğunu ancak iyileştiğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden Genel Merkez’e getirildiğini paylaştı.

KÖPEK TARTIŞMALARINA GÖNDERME

Son günlerde yoğun şekilde tartışılan sokakta yaşayan köpekler için alınacak önlemlere de göndermede bulunan Özel, partisinin hayvan hakları konusundaki hattı ve duruşunun Şero’nun hassasiyetleriyle aynı olduğunu söyledi.