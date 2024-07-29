CHP'nin kritik MYK toplantısı bugün. Masada tüzük kurultayı olacak

Kaynak: ANKA
CHP'nin kritik MYK toplantısı bugün. Masada tüzük kurultayı olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilecek CHP MYK toplantısında, 4-9 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen tüzük kurultayı ele alınacak.

CHP'nin kritik MYK toplantısı bugün

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 Eylül’de Sivas’ta başlaması planlanan tüzük kurultayı konusunun ele alınması bekleniyor.

KURULTAY 9 EYLÜL’DE YAPILACAK

Tüzük kurultayı çalışmaları, 4 Eylül’de Sivas’ta başlatıldıktan sonra 5 Eylül’den itibaren Ankara’da devam edecek. Tüzük komisyonunun 8 Eylül’de çalışmalarını tamamlamasının ardından, 9 Eylül’de kurultay gerçekleştirilecek.

Kurultayın erteleneceği, yapılmayacağı veya seçimli kurultaya dönüştürüleceği iddiaları kulislerde konuşulurken, parti yetkililerinden alınan bilgilere göre, CHP’nin tüzük kurultayıyla ilgili planlanan takviminde bir değişiklik bulunmuyor.

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