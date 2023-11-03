CHP'nin kurultay salonunda Türkçe katliamı. Bu pankartı hiçbir CHP'li görmedi mi

CHP'nin yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultayı öncesinde salona Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen pankartlar asıldı. Pankartların birinde yapılan yazım hatası dikkatleri çekti.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
CHP'nin kurultay salonunda Türkçe katliamı. Bu pankartı hiçbir CHP'li görmedi mi

CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde genel başkanın ve parti meclisi üyelerinin seçileceği 38. Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor.

Kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen pankartlar asıldı. Asılan pankartlardan birinde yapılan yazım hatası ise dikkat çekti.

'Yalnız' kelimesinin 'yanlız' olarak yazıldığı pankartta, "Asla yanlız yürümeyeceksin" ifadeleri kullanıldı.

Dev pankarttaki hata, sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O PANKART:

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