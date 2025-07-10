CHP'nin mitingleri sürüyor! Bir sonraki adres belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediye ve yöneticileri çok sayıda soruşturma kapsamında operasyonlara maruz kalıyor. Operasyonlarda birçok kişi tutuklandı.

Tutuklamalara karşı CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"leri düzenliyor.

BİR SONRAKİ ADRES MALATYA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması amacıyla 12 Temmuz Cumartesi Malatya'da düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "mağdurların, Malatya'nın, kayısının sesi olacağını" söyledi.

Ağbaba, Türkiye genelinde "milli irade" mitingleri yaptıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda genel başkanımız, cumartesi akşam saat 18.00'de Büyükşehir Belediyesinin hemen yanındaki meydanda Malatyalılarla buluşacak. Burada tabii ki Malatya’nın sorunları da konuşulacak. Hala don felaketinden dolayı yardım alamayan çiftçiler, yerinde dönüşümün gecikmesi, depremde mağdur olmuş kiracılar gibi Malatya meseleleri de konuşulacak. Emekli konuşulacak, tarım konuşulacak, asgari ücret konuşulacak. Türkiye’nin temel meseleleri de Malatya Meydanı’nda, Genel Başkanımız tarafından bir kez daha dillendirilecek. Genel başkanımız, mağdurların sesi olacak, Malatya’nın sesi olacak, kayısının sesi olacak. Tüm Malatyalıları mitingimize katılmaya davet ediyorum.”

"CHP'Lİ BELEDİYELERE SİYASİ OPERASYON YAPILIYOR"

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların siyasi operasyonlara dönüştüğünü söyleyen Ağbaba, “Başından beri siyasi operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. CHP'nin 31 Mart’ta kazanmış olduğu başarı gölgelenmeye, bu iradeye saygısızlık yapılmaya çalışılıyor" dedi.

CHP'nin şu anda Türkiye’nin birinci partisi olduğunu belirten Ağbaba, "Bu hırçınlıkla maalesef sadece CHP'li belediyelerin iradesine değil, yaklaşık 30 milyonun iradesine de ipotek koyulmaya çalışılıyor. Ama biz yolumuza devam ediyoruz, hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

"BAŞKANLARIMIZ İTİBARSIZLAŞTIRILMAK İSTENİYOR"

Belediye başkanları ile ilgili soruşturma usullerine uyulmadığına dikkat çeken Ağbaba, “Başkanlarımız itibarsızlaştırılmak isteniyor” dedi. Belediyelerin önce Sayıştay tarafından denetlenmesi, bir eksik bulunması halindeyse soruşturma açılmasına ilişkin valiliklere başvurulması gerektiğini anlatan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Sonra İçişleri Bakanlığı izin verir, soruşturma açılır. Buradaki uygulama, direkt belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmak için sabahın beşlerinde ev baskınlarıyla gözaltına alıyorlar. Dört gün Vatan Emniyeti’nde tutuyorlar. Belediye başkanlarımız, 'Dört gün Vatan Emniyeti’nde kalacağımıza, dört yıl cezaevinde kalmak daha iyi' diyorlar. O kadar kötü koşullar, zor koşullar. Bu operasyonlar siyasi operasyonlar. Düşünsenize, CHP'li belediye dışında hiçbir belediyeye operasyon yapılmıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, eski dönemle ilgili bir sürü yolsuzluk iddiasında bulundu. Bir tane açılabilmiş soruşturma yok. Bir tane savcı ifade almadı. Çok büyük yolsuzluk olduğunu, AK Parti’nin belediye başkanı, AK Partili bir önceki belediye başkanını suçladı. Ama onlarla ilgili bir soruşturma açılmıyor. Türkiye’de maalesef bir düşman hukuku var. Muhaliflere farklı hukuk, iktidara farklı hukuk.”

"BARIŞIN KONUŞULDUĞU BİR DÖNEMDE CHP'YE SAVAŞ AÇILIYOR"

Barışın konuşulduğu bir dönemde CHP’li belediyelere savaş açıldığını söyleyen Ağbaba, şöyle devam etti:

“Silahların bırakılacağı söyleniyor. Silahlar bırakılacak, silahlar gömülecek. Biz onların deyimiyle ‘terörsüz Türkiye’yi destekliyoruz. Silahların bırakılmasını destekliyoruz. Ancak bir taraftan birileriyle barış yaparken, bir siyasi partiyle Türkiye’nin birinci siyasi partisiyle savaş yürütüyorlar. Bir taraftan Öcalan’la barışıyorlar, diğer taraftan Özgür Özel’le, Ekrem İmamoğlu’yla savaşıyorlar. Böyle toplumsal barış gelmez, huzur gelmez. Adaletin olmadığı bir yerde toplumsal barış da olmaz. Adaletin olmadığı yerde huzur da olmaz. Dolayısıyla tabii ki barış olsun, kardeşlik olsun, şehitler gelmesin, terör bitsin. Ama Türkiye’de huzur olsun, Türkiye’de kardeşlik olsun, toplumsal barış olsun. Bunun yolu da muhalefete bu tür baskıları, operasyonları, hukuksuzlukları yapmaktan vazgeçmelerine bağlı. Yoksa hiçbir anlamda bir barış gelmez, huzur gelmez, toplumsal barış olmaz.”

"GENEL BAŞKANIMIZ TÜM MUHALEFETİN SESİ"

CHP Genel başkanı Özgür Özel’in yoğun bir hafta geçirdiğini ifade eden Ağbaba, “Bugün Adana’da, yarın Antalya’da, cumartesi Malatya’da, pazar Adıyaman’da yoğun bir hafta sonu geçiriyor genel başkanımız. Ama dinamik, hiç yorulmadan bütün Türkiye’nin, bütün illerine gidiyor. Türkiye’de tüm muhalefetin sesi olmaya çalışıyor. Türkiye İttifakı’nın, rengini al bayrağımızdan alan kırmızı beyaz Türkiye İttifakı’nın sesi olmaya çalışıyor" diye konuştu.