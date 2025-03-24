CHP'nin olağanüstü kurultay kararına flaş iptal başvurusu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin olağanüstü kurultay kararına flaş iptal başvurusu

CHP Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için, CHP’li eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında olduğu 3 isim mahkemeye başvurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz cuma günü partiye "kayyum atanması" ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını duyurmuştu. Özgür Özel'in kurultay kararını açıkladığı saatlerde parti yöneticileri de Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na olağanüstü kurultay için başvuruda bulundu.

38. Olağan Kurultay'da delegelere "para karşılığı oy kullandırıldığı", usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla kurultay iptaline ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

CHP'li hukukçular, kurultay yenileme kararıyla soruşturmanın, hukuken "konusuz" kaldığı için düşeceği yönünde fikir beyan ediyordu. Partinin kendi iradesiyle kurultay kararı alındığı için 38. Olağanüstü kurultayın iptali ve kayyum atanması olasılığının ortadan kaldırıldığı fikrindeydiler.

Fakat bugün sürpriz bir gelişme ile 6 Şubat depremleri sırasında büyük hasar alan Hatay’ın belediye başkanı olan ve 11 Aralık 2024’te CHP’den ihraç edilen eski CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Levent Çelik ve Hatip Karaaslan olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuruda bulundu.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen CHP kurultayının iptali için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Savaş, kurultayda ‘delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı’nı öne sürmüştü.

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