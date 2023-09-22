CHP'nin Ordu adayı için Cemal Enginyurt iddiası: Kılıçdaroğlu yeşil ışık yaktı

Demokrat Partili Cemal Enginyurt’un CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinin ardından Ordu’dan adaylığını konuştukları iddiası gündeme geldi. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun Enginyurt’un adaylığına sıcak baktığı konuşuluyor.

CHP'nin Ordu adayı için Cemal Enginyurt iddiası: Kılıçdaroğlu yeşil ışık yaktı

İsmi daha önce Demokrat Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Enginyurt ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkezde ziyaret ederek memleketin durumunu konuştuk. CHP’den Milletvekili seçilmem sebebiyle gösterdiği ilgiye yüz yüze teşekkür ettim. Vefa, İstanbul'da sadece bir semt adı değildir” ifadesini kullandı.

Enginyurt’un görüşmede Kılıçdaroğlu’na ülke gündeminin değiştirilmesine izin verilmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Enginyurt’un ayrıca milletvekillerinin sahaya inmesi ve ekonomik sorunların halka anlatılması gerektiğini, bunun için de kendilerinin de sonuna kadar destek olmaya hazır olduklarını anlattığı da ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU YEŞİL IŞIK YAKTI

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, ziyarette Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı da gündeme geldi.

Daha önce Halk TV’ye yaptığı açıklamada, "Orduluyuz biz. Ordu’ya hizmet etmek isteriz. Öyle bir imkân doğarsa, fırsat doğarsa, Ordulu da layık görürse aday olurum. Olmayı da isterim" diyen Enginyurt’un Kılıçdaroğlu’na da benzer düşüncelerini aktardığı öğrenildi.

Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun da adaylık düşüncesine sıcak baktığını ifade ettiği konuşuluyor.

CHP ve Demokrat Parti’nin yerel seçimler için ittifak yapması halinde iki genel başkanın da onayıyla Enginyurt’un Ordu Büyükşehir adaylığı için en güçlü aday olduğu belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Kadıköy ruhu
Kadıköy ruhu
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Son Haberler
3 gündür haber alınamıyordu, banyosunda ölü bulundu Yaşam
3 gündür haber alınamıyordu, banyosunda ölü bulundu
Çeyrek altın fiyatına hazine arazisi Güncel
Çeyrek altın fiyatına hazine arazisi
Esenyurt'ta kadın cinayeti: Kanseri yenen eşini öldürüp intihar etti Yaşam
Esenyurt'ta kadın cinayeti: Kanseri yenen eşini öldürüp intihar etti
3 bölgeye toz taşınımı uyarısı Yaşam
3 bölgeye toz taşınımı uyarısı
Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın: Müdahale ediliyor Yaşam
Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın: Müdahale ediliyor
Kadıköy ruhu Spor
Kadıköy ruhu