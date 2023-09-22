CHP'nin Ordu adayı için Cemal Enginyurt iddiası: Kılıçdaroğlu yeşil ışık yaktı

İsmi daha önce Demokrat Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Enginyurt ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkezde ziyaret ederek memleketin durumunu konuştuk. CHP’den Milletvekili seçilmem sebebiyle gösterdiği ilgiye yüz yüze teşekkür ettim. Vefa, İstanbul'da sadece bir semt adı değildir” ifadesini kullandı.

Enginyurt’un görüşmede Kılıçdaroğlu’na ülke gündeminin değiştirilmesine izin verilmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Enginyurt’un ayrıca milletvekillerinin sahaya inmesi ve ekonomik sorunların halka anlatılması gerektiğini, bunun için de kendilerinin de sonuna kadar destek olmaya hazır olduklarını anlattığı da ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU YEŞİL IŞIK YAKTI

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, ziyarette Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı da gündeme geldi.

Daha önce Halk TV’ye yaptığı açıklamada, "Orduluyuz biz. Ordu’ya hizmet etmek isteriz. Öyle bir imkân doğarsa, fırsat doğarsa, Ordulu da layık görürse aday olurum. Olmayı da isterim" diyen Enginyurt’un Kılıçdaroğlu’na da benzer düşüncelerini aktardığı öğrenildi.

Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun da adaylık düşüncesine sıcak baktığını ifade ettiği konuşuluyor.

CHP ve Demokrat Parti’nin yerel seçimler için ittifak yapması halinde iki genel başkanın da onayıyla Enginyurt’un Ordu Büyükşehir adaylığı için en güçlü aday olduğu belirtiliyor.