CHP'nin oylarıyla Meclis'e giren 3 milletvekili AKP'ye geçiyor

31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yenilgi ile tarihinde ilk defa ikinci parti konumuna gerileyen AKP'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atacağı adımlar merakla bekleniyordu. CHP’ye kaptırılan moral üstünlüğünün yanı sıra, partiyi ikinci parti durumundan çıkarmak için bir dizi hamle planlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat kararlaştırıp zamanladığı bu adımlar, tabanın ve kamuoyunun nabzını tutmaya yönelik yoklamalarla desteklenecek.

Gerçek Gündem’den Altan Sancar’ın haberine göre, yerel seçimler sonrasında oluşan "AK Parti kaybedecek" algısına karşı, partinin hâlâ bir cazibe merkezi olduğunu göstermek için muhalefetten yapılacak katılımlar ön planda olacak.

GELECEK'TEN 3 TRANSFER

Parti kaynakları, bu sürecin ardından AKP’nin teşkilatları ve yönetimi üzerinde değişiklikler yapılacağını belirtiyor. Üst yönetimdeki bu değişikliklerin ardından, AKP’nin ikinci bir transfer hamlesiyle özellikle 'eskilere' yöneleceği öngörülüyor. Bu aşamada Gelecek Partisi'nden Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Nedim Yamalı’nın partiye katılmaları bekleniyor. AKP çevrelerinde, Temurci’ye davetin bizzat Erdoğan tarafından yapıldığı ve parti içinde bu ismin önemsendiği ifade ediliyor. Yamalı ve Şahin ile de üst düzey temasların sürdüğü belirtiliyor.