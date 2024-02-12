CHP'nin üç ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Kaynak: İHA
CHP'nin üç ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bursa’da Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerinin belediye başkan adayları belli oldu.

Bursa’da CHP'nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçe belediye başkan adayları Parti Meclisi (PM) toplantısından sonra bildirildi.

Buna göre, Gemlik ilçesinde Şükrü Deviren, Mudanya ilçesinde Deniz Dalgıç ve Nilüfer ilçesinde Şadi Özdemir belediye başkan adayı oldu.

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“BURSA'MIZI SOSYAL BELEDİYECİLİK İLE GÜLÜMSETECEĞİZ”

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Bugün PM’den çıkan isimlerle birlikte Bursa’da 17 ilçemizin belediye başkan adayı belli oldu. Artık 17 ilçemizde birlikte çok çalışarak sahada olma zamanı. Bundan sonra her adımı birlikte atarak, adaylarımız ve örgütlerimizle Bursalılara bekledikleri zaferi yaşatacağız. Bursa’da Büyükşehir’i ve tüm ilçe belediyelerini kazanarak kentimizin tamamında hizmet vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkan adaylarımız ve örgütümüzle bir arada 31 Mart’tan itibaren Bursa'mızı sosyal belediyecilik ile gülümseteceğiz” dedi.

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