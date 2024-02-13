CHP'de 4 büyükşehir ile 10 ilçe adayı daha belli oldu. Çankaya'da Alper Taşdelen devri kapandı

Kaynak: NTV
CHP'de 4 büyükşehir ile 10 ilçe adayı daha belli oldu. Çankaya'da Alper Taşdelen devri kapandı
CHP’de, aday belirleme mesaisi devam ediyor. İzmir ve Hatay adaylarında değişikliğe gidilmezken, 4 büyükşehir ve 10 ilçe başkan adayları daha belli oldu.

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde aday belirleme süreci devam ediyor.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi.

Tepkilere rağmen Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterildiği Hatay’da ve Tunç Soyer’in yerine Cemil Tugay’ın aday olduğu İzmir’de değişikliğe gidilmedi.

Öte yandan 4 büyükşehir ile 10 ilçede daha adaylar açıklandı.

CHP’nin 4 büyükşehirdeki belediye başkan adayları şu şekilde:

Malatya: Veli Ağbaba

Ordu: Zekai Sana

Kayseri: Murat Molu

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

İstanbul'un 7 ilçesinde adaylıkları açıklanan isimler:

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Sarıyer: Oktay Aksu

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ise mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.

Aydın-Didim: Hatice Gencay

Adana-Seyhan: Oya Tekin

Adana-Yüreğir: Nurettin Tanış

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