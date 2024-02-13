CHP'de 4 büyükşehir ile 10 ilçe adayı daha belli oldu. Çankaya'da Alper Taşdelen devri kapandı

CHP’de, aday belirleme mesaisi devam ediyor. İzmir ve Hatay adaylarında değişikliğe gidilmezken, 4 büyükşehir ve 10 ilçe başkan adayları daha belli oldu.