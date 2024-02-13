CHP'de 4 büyükşehir ile 10 ilçe adayı daha belli oldu. Çankaya'da Alper Taşdelen devri kapandı

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde aday belirleme süreci devam ediyor.
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi.
Tepkilere rağmen Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterildiği Hatay’da ve Tunç Soyer’in yerine Cemil Tugay’ın aday olduğu İzmir’de değişikliğe gidilmedi.
Öte yandan 4 büyükşehir ile 10 ilçede daha adaylar açıklandı.
CHP’nin 4 büyükşehirdeki belediye başkan adayları şu şekilde:
Malatya: Veli Ağbaba
Ordu: Zekai Sana
Kayseri: Murat Molu
Adıyaman: Abdurrahman Tutdere
İstanbul'un 7 ilçesinde adaylıkları açıklanan isimler:
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Kağıthane: Tonguç Çoban
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Sarıyer: Oktay Aksu
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Ankara'nın Çankaya ilçesinde ise mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.
Aydın-Didim: Hatice Gencay
Adana-Seyhan: Oya Tekin
Adana-Yüreğir: Nurettin Tanış