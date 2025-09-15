CHP'nin yeni adresi belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu. Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeni mitingin 17 Eylül Çarşamba günü Bahçelievler'de yapılacağını duyurdu.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla başlattığı mitinglerin bir sonraki durağı belli oldu.

Görevden alınan Özgür Çelik, yeni mitingin Bahçelievler ilçesinde yapılacağını açıkladı.

Çelik, bir sonraki mitingin 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Haznedar Meydanı’nda düzenleneceğini paylaştı.

"ADALETSİZLİĞE SUSMUYORUZ"

Çelik'in miting adresini şu sözlerle duyurdu:

Adaletsizliğe susmuyoruz. İrademiz ve geleceğimiz için biriz, birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz. Bahçelievler Haznedar Meydanı 7 Eylül Çarşamba | 20.30

