CHP'nin yeni adresi belli oldu!

CHP'nin İstanbul'da düzenlendiği mitingler devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk iddialı soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini düzenlemeye devam ediyor.

11 Haziran Çarşamba günü, ilçe mitinglerinden dokuzuncusu düzenlenecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dokuzuncu mitingin Avcılar’da yapılacağını duyurdu.

"YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ!”

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz. İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!” ifadelerini kullandı.

Miting saat 20:30’da Marmara Caddesi’nde düzenlenecek.