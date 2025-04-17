CHP'ye bir dava daha!

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal’ın, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı mahkemelerde açtığı ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilen davanın ilk duruşması görüldü.

Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Herhangi bir karar bu aşamada beklenmiyordu çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu bir dosya var. Savcılık dosyasında henüz bir iddianame oluşmadı. O savcılık dosyasının bekletilmesine ve bir sonraki duruşmaya kadar soruşturma dosyasının celbi için müzekkere yazılmasına mahkeme karar verdi. Bunun dışında, 21. Olağanüstü Kurultay ile ilgili YSK'ya yapılan bir başvuru vardı; onun için de bir yazı yazılmasına karar verildi. Mahkeme duruşmayı erteledi, herhangi bir karar şimdilik yok. 21. Olağanüstü Kurultay için de bir iptal davası açacağız, muhtemelen haftaya onun hakkında bir dava açacağız."