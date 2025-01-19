CHP’ye erken uyarı: İktidar sertleşecek, İmamoğlu’nun önünü kesecek

Gazeteci Yazar Hüsnü Mahalli Donald Trump ve Erdoğan'ın ikili ilişkileri noktasında CHP’ye uyarılarda bulunarak, Ekrem İmamoğlu’nun önünün kesileceğini açıkladı.

“TURP MU KALIR BAŞKA BİR ŞEY Mİ? BİLEMEM”

TELE1'de Burçin Atılgan'ın programında yer alan Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bu iktidar 20 yıldır neyi yapıyorsa ve neyi düşünüyorsa asla geri adım atmayacaktır ve giderek sertleşecektir" diyen Mahalli "Hele Erdoğan Trump'tan yeşil ışık aldıysa, dolaylı dolaysız. Aslında fark etmez Elon Musk Erdoğan'ın da kankası. Trump'ın damadı ile Erdoğan'ın damadı da kanka. Şimdi bunlar hepsi yan yana gelirse ve Erdoğan koltuğunu garanti ederse turp mu kalır başka bir şey mi? bilemem" ifadelerini kullandı.

"EKREM'İN ÖNÜNÜ KESECEKLER"

Mahalli, AKP iktidarının CHP'ye karşı daha da sertleşeceğini söylerken, “Ekrem Bey'in önünü kesecekler. 3 tane gizli tanık bulursun. Kolaymış bu işler. Özgür bey çıktı savcı beyi anlattı da anlattı ne olacak ne yapabilirsin?" dedi.

ÖZEL VE ERDOĞAN ARASINDA TURP TARTIŞMASI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Akpolat'ın tutuklanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde CHP'ye yüklenmişti. Erdoğan, "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir." dedi.

Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz. Cumhur İttifakı, bizden alacağı yanıttan pek memnun olmayacak. O sandık milletin önüne 2025'te gelecek. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da onlar da yargı önünde hesap verecekler" ifadelerini kullandı.