CHP’ye kurulan büyük tuzağı ifşa etti! Ünlü yazar AKP’nin içinden bilgi aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti grubu ile tokalaşmasının hemen ardından Teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun " çağrı ve CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “terör örgütü üyesi olma” iddiasıyla tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

Bahçeli’nin art arda yaptığı hamlelerden hemen sonra Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in tutuklanması ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyum olarak atanması ise siyasi kulisleri hareketlendi. Kulislerde, MHP liderinin çok konuşulan çıkışları sonrası Özer’in tutuklanmasının tesadüf olmadığı konuşulurken, CHP’ye tuzak kurulduğu da iddia ediliyor.

YENİ BİR SİYASİ İKLİM

Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde AKP'ye yakın olan ancak daha sonra apaçık uzaklaştığını ifade eden haberlere yer veren Karar gazetesinin yazarlarından Ahmet Taşgetiren ise, bugünkü yazısında Özer’in tutuklanması üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Büyük iddialar küçük hesaplar” başlıklı yazısında, Taşgetiren, “Hesap, CHP ile DEM’in Esenyurt’ta kent uzlaşısı ile devreye konan ve netice alan siyasi işbirliğini kriminalize etmek ve uzun vadede, iki partinin yan yana görünmekten kaçınacağı bir siyasi iklim oluşturmak…” ifadelerini kullandı.

"BİR ÇAMAŞIR SUYU ROLÜNE SOYUNACAKSINIZ”

Bahçeli’nin attığı adımları da yorumlayan Taşgetiren, şunları aktardı: “Ne ilginç değil mi? Bir yandan Öcalan’ı DEM kürsüsüne çıkaracak, böylece hem Öcalan’ı hem DEM’i ortak cephenize çekeceksiniz, bunu yaparak, hem Öcalan’a yönelik “Bebek katili” tanımlamasını, hem DEM’in “Terörün uzantısı” olma nitelemesini devreden çıkaracaksınız, yani orada dün kir pas içinde gördüğünüz her şeyi arındıracak bir çamaşır suyu rolüne soyunacaksınız,”

"BU MUDUR ÜLKEYE KARŞI SORUMLULUK?”

Asıl niyetin siyasi rakip olma ihtimali bulunan tüm alanları terör çamuruna batırarak devre dışı bırakmak olduğunu olduğunu savunan Taşgetiren, “Bunun için de Yargı gibi en berrak kalması gereken alanları operasyonel bir güce dönüştüreceksiniz…” diye aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı “İsrail’in hedefi Türkiye” açıklamasına da göndermede bulunan Taşgetiren, “Nerde “İsrail tehdidi”, hani “İç cephe tahkimi” ülke güvenliği gibi bir hassasiyeti getirip siyasi hesap çukuruna bırakmak… Bu mudur ülkeye karşı sorumluluk?” ifadelerini kullandı.