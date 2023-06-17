CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir CHP'li vekil daha var

Gazeteci Şaban Sevinç, Abdüllatif Şener dışında bir CHP’li vekilin daha Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini iddia etti.

CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir CHP'li vekil daha var

Editör: Özlem Kıral

Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener'in, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğine yönelik açıklaması tartışma yarattı.

tv100'ün Özgür İfade programın katılan Şaban Sevinç, CHP ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atarak, partide Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir milletvekilinin daha olduğunu öne sürdü.

Şaban Sevinç, bu milletvekilinin adını açıklamazken canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

"CHP’de sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilli olduğunu da biliyorum. Bu durum bize şeyi gösteriyor.

Tamam, Abdüllatif Şener’in davranışı kesinlikle kabul edilemez kaldı ki dün akşam soruları yanıtlarken kendisi de kendisiyle çelişkiye düştü. Yaptığı açıklamaların ne kadar korkunç olduğunu daha açıklamalarını yaparken fark etti."

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ABDÜLLATİF ŞENER NE DEMİŞTİ?

Şener, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde ise geçersiz oy kullandığını söylemişti.

Gazeteci Barış Pehlivan ise Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy kullanmadığını tutanakla paylaşarak "Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090. 4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener’in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti.

Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış.
Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış" dedi.

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