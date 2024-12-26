CHP'yi sarsacak bomba iddia... Vekillerden Özgür Özel'e flaş hamle!

CHP’de kurultay krizi Özgür Özel’in ‘normalleşme’ söylemi ile başlamıştı. Özel’in ‘normalleşme’ söylemi ve parti içindeki politikasına tepki Oğuz Kaan Salıcı’dan gelmişti. CHP içerisindeki kurultay krizine dair yeni kulis bilgisi gazeteci Enver Aysever’den geldi. Aysever, Cuma günün işaret ederek, “50’ye yakın CHP milletvekili bir bildiri yayınlayacak. Başta yumuşama olmak üzere ‘Özgür Özel’in politikalarını kabul etmediklerini, ona uymayacaklarını’ söyleyecekler” dedi.

“TÜRKİYE’NİN KADERİNİ İLGİLENDİRİYOR”

Gazeteci Enver Aysever, CHP içerisinden aldığı kulis bilgisini YouTube canlı yayınında açıkladı. Aysever, CHP içerisinde 50’ye yakın CHP milletvekilinin Cuma günü bildiri yayınlayacağını iddia etti. Aysever’in açıklaması şu şekilde oldu;

“Cuma günü 50’ye yakın CHP milletvekili bir bildiri yayınlayacak. Başta yumuşama olmak üzere ‘Özgür Özel’in politikalarını kabul etmediklerini, ona uymayacaklarını’ söyleyecekler. 50 civarı olduğu da tam bilinmiyor, ama 20 kişilik bir ekip olabilir, içerideki sayı daha fazla… Bu herkesi, Türkiye’nin kaderini ilgilendiriyor.”

NE OLMUŞTU?

CHP’de kurultay tartışmaları Özgür Özel’in ‘normalleşme’ söylemi ile başladı. Parti içinden Özel’e ilk tepki Oğuz Kaan Salıcı’dan gelmişti. Salıcı, “Gerekirse kurultaya gidilir” demişti. Ardından Orhan Sarıbal da “iktidar gücünden beslenen kibirli bir yaklaşım” olduğunu belirtmişti.

Özel’e gelen eleştirilere ise CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Salıcı’ya yönelik sert bir yanıt verdi. Yücel, parti kurumsal kimliğine zarar verecek tutumlar içinde olan kişilere karşı kayıtsız kalınmayacağını belirtti.

CHP Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat da Yücel’in bu sert üslubunu eleştirmişti. Kılıç ve Polat, partinin demokratik yapısına zarar verildiğini söyledi.

Özel ise tartışmalara ilişkin, “Partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa, partinin tüzüğü zaten açıktır” ifadelerini kullanmıştı.

CEMAL AYSEVER KİMDİR?

1971'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünü bitirdi. Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitelerinde öğretim görevlisi olmuştu. Bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeliği de yapan yazar, evli ve bir çocuk babasıdır.