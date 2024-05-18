Chris Hemsworth ilk yıldızını aldı

Marvel'ın en güçlü karakterlerinden Thor'a hayat veren ünlü oyuncu Chris Hemsworth'ten sevindiren haber…

40 yaşındaki oyuncu dünyaca ünlü isimlerin Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi olduğu Şöhretler Kaldırımı'nın yeni üyesi olacak.

Furiosa: A Mad Max Saga filminin dünya prömiyerini bu yılki Cannes Film Festivali'nde yapan yakışıklı oyuncunun 23 Mayıs’ta törenle 2781 numaralı yıldızı alacağı ortaya çıktı.

Arkadaşları Robert Downey Jr. ve Mad Max'in ortak yaratıcısı George Miller da katılacağı tören canlı yayınlanacak.

Bulvarda Elvis Presley, Marilyn Monroe, Walt Disney, Arnold Schwarzenegger, Dwayne Johnson, Bob Hope ve Charles Chaplin gibi binlerce ismin yıldızı var.

Hollywood Bulvarı’nda iki Michael Jackson ve iki Harrison Ford yıldızı bulunuyor.

Yönetmen Stanley Kramer, 1960 yılında bulvara yıldızı koyulan ilk kişi oldu.

Adaylık başvurusu yapılan yıldız 30 bin dolar ödemeyi kabul eden bir sponsor göstermek zorunluluğunda.

Reese Witherspoon, bulvarda yıldızı bulunan isimlerden biri.

Ben Affleck'in eski karısı Jennifer Garner, yıldızıyla böyle poz vermişti.

Ridley Scott'ın unutulmaz filmi Gladyatör'ün Russell Crowe, 2010 yılında yıldız aldı.

54 yaşındaki şarkıcı Gwen Stefani'nin yıldızı Şöhretler Bulvarı'ndaki müzik bölümünde bulunuyor.