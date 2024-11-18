Christina Aguilera yine şaşırttı

Christina Aguilera, ailesiyle geçirdiği vakti sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, 13 Kasım’da Instagram'da, tatilinden bazı özel anların yer aldığı fotoğrafları yayınladı. Bu paylaşımlar arasında, oğlu Max (16), kızı Summer (10) ve nişanlısı Matt Rutler (39) ile nadir görülen bir aile fotoğrafı da yer aldı. Fotoğrafta, Christina Aguilera çocuklarını kucaklarken, Max annesinin solunda, sokak modasında şık bir şekilde poz verirken, Summer sağında kameraya gülümsüyor. Rutler ise arka planda yer alıyor.

Aguilera, fotoğrafın altına “Unseen bits ????????️????” notunu ekleyerek, bu özel anı takipçileriyle paylaştı.

AGUİLERA'NIN İKİ ÇOCUĞU VE ANNELİK DENEYİMİ

Christina Aguilera, oğlu Max’i eski eşi Jordan Bratman ile, kızı Summer’ı ise nişanlısı Matt Rutler ile paylaşmaktadır. Ünlü şarkıcı, Ağustos ayında Glamour dergisine verdiği röportajda, annelik deneyimlerini ve çocuklarının büyümesinin kendisinde uyandırdığı duygusal yankıları anlattı. Çocuklarının büyüdükçe, kendi çocukluk travmalarının yeniden canlandığını itiraf etti.

Aguilera, “Çocuklarınız size geçmesini istemediğiniz şeyleri hatırlatır. Sanki tüm o geçmişi yeniden yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz” dedi. Annelik sürecinin zorluklarına değinen Aguilera, çocuklarını koruma isteği ile onların kendi derslerini öğrenmelerine izin verme arasındaki dengeyi anlattı.

Aguilera, çocuklarının kendi hatalarını yaparak büyümesini izlerken yaşadığı karmaşık duyguları da dile getirdi. “Onlar kendi seçimlerini ve hatalarını yapacaklar. Bu süreç, bir ebeveyn olarak oldukça katmanlı ve ilginç bir şey” dedi.