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Google'dan kullanıcılara önemli kolaylık. 'Çoklu görev' işlevi geldi

Google Chrome Android sürümünün kullanıcıları, yakında “Durum Değiştirici” adlı değerli bir tarayıcı yükseltmesi alacak. Bu özellik, kullanıcıların aynı anda birden çok Chrome penceresini açmasına olanak tanıyacak.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:00
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Chrome Android Sürümüne ‘Çoklu Görev’ İşlevi Geldi

Google'dan kullanıcılara önemli kolaylık. 'Çoklu görev' işlevi geldi
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Bu özellik, iPad için Safari’deki “yeni pencere aç” düğmesine benzer bir şekilde çalışacak ve özellikle yeni Anroid tabletlerinde kendisine yer bulacak, bölünmüş ekranın bazı telefonlarda boyut sıkıntısı yaşatabileceği konuşuluyor.

Bu özellik mobil ve masaüstü cihazlarda Chrome’a eklenen kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Yeni özellik, artık “iş” ve “ev” gibi farklı görevler veya araştırma yaparken çapraz referans için farklı pencereler kullanabilen kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

ZAMAN KAZANDIRACAK ÖZELLİK

Turkmmo.com'dan Mert Doğan'ın haberine göre bu özelliğin en önemli avantajlarından biri, kullanıcıların Chrome‘un iki sürümünü aynı anda çalıştırmasına ve bölünmüş ekran aracılığıyla veya bir örneği diğerinin üzerine yerleştirerek her iki sürümle aynı anda etkileşimde bulunmasına olanak sağlaması olacak.

Örneğin, kullanıcılar bir makale okurken sekmeler arasında geçiş yapmadan bir YouTube videosu izleyebilecek.

Google Chrome’un yenilenen bölünmüş ekran özelliği, sabitlenmiş sekmeler ve 2022’nin sonlarında eklenen ikincil arama penceresi gibi yakın zamanda zaman kazandıran diğer özelliklerin ardından geldi.

Durum Değiştirici, Chrome’da üç noktalı menüye dokunularak ve “Windows’u Yönet” seçerek bulabilirsiniz. Google henüz özelliği resmi olarak tanıtmadı.

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