CIA Direktörü Burns: Gerilim tırmanabilir

Kaynak: DHA
CIA Direktörü Burns: Gerilim tırmanabilir

CIA Direktörü Burns “Orta Doğu'daki gerilim önümüzdeki günlerde tırmanabilir” dedi.

CIA Direktörü William Burns, İran ve İsrail liderleri savaş istemediklerini ifade etseler de Orta Doğu'da gerilimin bölgeye yayılma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

ABD’nin Georgia eyaletinin Sea Island kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Burns, "Orta Doğu, karmaşık olayların her zaman yaşandığı bir yer" dedi.

ABD'nin önündeki en önemli görevinin gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek olduğunu belirten William Burns, İsrail'in İran'ın füze saldırısına nasıl karşılık vereceği ile ilgili kararının küresel çapta önemli etkileri olacağını söyledi.

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