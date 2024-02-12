Çiçeğe kallavi zam geldi! Sevgilisine çiçek almak isteyenin cebi yanacak...

Kaynak: İHA
Çiçeğe kallavi zam geldi! Sevgilisine çiçek almak isteyenin cebi yanacak...
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi canlı gülün tanesi 70 ila 100 lira arasında olurken, buket çiçeklerin fiyatları ise 1000 TL'ye kadar dayandı.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerin yoğun mesaisi başlarken fiyatlar da cep yakmaya başladı. Bursa’da da çiçekçiler, bir hafta öncesinden Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı.

Çiçekçiler, canlı gülün tanesinin bu yıl 70 ila 100 lira arasında seyredeceğini ifade ederken, yapay gülün tanesinin de 30 liradan satılacağını söyledi. Sevgililer Günü’nde sevgilisine bir buket çiçek hediye etmek isteyenlerin ise 1000 lirayı gözden çıkaracağını belirtti.

"GENELDE GÜL GİDİYOR"

30 yıldır çiçekçilik yaptığını ifade eden Mesut Tok, “Sevgililer Günü'nde genelde gül gidiyor. Herkes bir anda talep edince işlerimiz yoğun oluyor. Yaklaşık bir hafta önceden biz hazırlığımızı yapıyoruz. Çikolata da tercih ediliyor, çikolatalarımız var. İsimli ve isimsiz çikolatalara bazıları sevdiklerinin isimlerini de yazdırıyor. Çikolatalı buketlerde yapıyoruz” diye konuştu.

"BUKET İÇİN 1000 LİRAYI GÖZDEN ÇIKARMALARI LAZIM"

Her bütçeye göre çiçek hazırlayabildiklerini belirten Tok, güllerin dışında papatya benzeri beyaz, sarı ve pembe kasımpatılar sattıklarını ifade etti. Genellikle mevsim çiçeği bulunduğunu aktaran Tok, "Artık buralarda her türlü ürün yetiştiği için birçok çeşit çiçek bulabilmek mümkün. Kış ayına girdiğin zaman kasımpatı, mini karanfil bunlar kışın olan çiçekler. Genelde bunlar tercih ediliyor ama gül artık yaz kış oluyor. Canlı gülün tanesi 70 ila 100 lira arasında değişiyor. Ama yapay kırmızı gülün tanesi 30 lira. Sevgilisine çiçek almak isteyen bir arkadaş 1000 lirasını gözden çıkarması lazım, 1000 liranın altına bir şey çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

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