Çiçek aşısının ilginç keşif hikayesi. Mucidin çizimleri görenleri hayran bıraktı

Düzenleme: Serhat Ağa
Çiçek aşısının ilginç keşif hikayesi. Mucidin çizimleri görenleri hayran bıraktı

Tıp literatüründe çiçek aşısının mucidi olarak kabul edilen Edward Jenner'ın hem aşılama yöntemleri hem de tedavi ettiği kişilerin çizimleri ortaya çıktı.

1796 yazında Edward Jenner, inek çiçeği hastalığına yakalanmış bir sütçü kızın yaralarından aldığı az miktardaki irini, sekiz yaşındaki James Phipps'in kolundaki bir çift kesiğe uyguladı.

Jenner'ın 1798 tarihli An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae adlı incelemesinde anlattığına göre, bu ilkel enjeksiyon kısa sürede etkisini yitirdi. Yedinci gün çocukta hafif bir baş ağrısı ve iştahsızlık görüldü ancak ertesi gün sağlığına kavuştu. Daha da şaşırtıcı olan ise çocuğun işlemden sonra çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazandığının bulunmasıydı.

Jenner iki ay sonra çok daha ölümcül olan çiçek virüsünü çocuğun derisinin altına enjekte ettiğinde "hiçbir mantıklı etki görülmedi." Normalde aşılamayı takip eden lokal iltihap ve ateşli deliryum yoktu; bu da Phipps'in kalıcı bağışıklığının bir işaretiydi.

Jenner, yeni aşının başarısının patojenik nedeninin farkında değildi: inek çiçeği (variola vaccinia) ve çiçek hastalığı (variola major) virüsleri genetik olarak akraba, farklı ancak ilkine maruz kalmanın ikincisine karşı bağışıklık oluşturduğunu garanti edecek kadar benzer virüslerdi.

Jenner'ın makalesinde, bulguları sırasıyla numaralandırılmış vakalar halinde ortaya koyan bir katalok yer alır. Jenner, hipotezini ortaya koyduktan sonra eserin önsözünde "Böylesine olağanüstü bir gerçeği desteklemek için bunu yazmam gerekiyordu" diye yazdı ve katalok kısmı hakkında dda "Okurlarımın önüne çok sayıda örnek koyacağım" açıklamasına yer verdi.

Elbette, Jenner'ın "örnekleri" insanlardan oluşuyordu ve çalışması, onun kırsal toplumunun, yaşlanan bir bahçıvandan, saygın bir hanımefendiye kadar yüzleri saklanmış onlarca vakadan derlenmişti.

Onun çalışmasında yer verdiği deneyler, taşra ortamından organik olarak ortaya çıktığı ölçüde, komşularının "karıkoca ilaçlarına" çok şey borçluydu.

Eula Biss'in 2014 tarihli On Immunity kitabında belirttiği gibi, Jenner'ın yeni bir Latin hastalığı olan ve tam anlamıyla "inek çiçek hastalığı" manasına gelen avaroliae vaccinae uydurması, aşılamanın mütevazı kökenlerini gizledi.

Biss çalışmasında aşı hakkında "Kökleri halk hekimliğindedir" diye yazdıktan sonra "ve bunun ilk uygulayıcıları çiftçilerdi" diye belirtiyor. Bu halk bilgisi hala bizimle, bir aforizma halinde damıtılmış halde öylece duruyor.

Erken modern dünya çiçek hastalığı ve %30'luk ölüm oranı altında acı çekerken, sütçünün virüsün çirkinleştirici izlerinden etkilenmemiş doğaüstü bir yaratık olduğu düşünülüyordu. Jenner'ın çalışması, sütçü kızların efsanevi bağışıklıklarının yapay olarak aşılanabileceğini gösterdi.

Jenner'ın vaka notlarının çoğu, çeşitli iltihap tutmuş çiçek yaralarını ve iltihaplı sivilceleri tasvir eden rahatsız edici derecede güzel çizimlerle eşleştirilmiştir. Bu tür bir görüntüde, sığır sürülerine bakarken sağ elindeki küçük bir çizikten inek çiçeği kapmış bir sütçü kız olan Sarah Nelmes'in kıvrak eli dahi görülmektedir.

Jenner'ın Nelmes'in el anatomisi üzerine yazdığı yazılı gözlemler, masalın sevimli diliyle, bir aşılama şiirine işaret eder.

Jenner, korunmasız bir parmağındaki kazara bir kesikten delinmiş bir ineğin enfeksiyonlu yarasından, hastalığın dikenli çalılıklar, tarlalar ve ahırlar boyunca ilerleyişini izler. Dolayısıyla sürü bağışıklığından bahsetmek, kökleri 18. yüzyıl pastoralinde olan ölü bir metafor kullanmaktır. Aşılama Latincede 'inek' anlamına gelen "vacca" ve onun sağladığı neredeyse sihirli korunma yöntemi, garip bir şekilde, bir sığır sürüsünde ortaya çıkmıştır.

1-the-cowpox-afflicted-hand-of-sarah-nelmes.webp

2-the-vaccinated-arm-of-john-baker-five-years-old-scaled.webp

3-the-vaccinated-arm-of-william-summers-eight-years-old-scaled.webp

4-the-vaccinated-arm-of-hannah-excell-seven-years-old-scaled.webp

Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
Sümerbank'ın iki ünlü markası satışa çıkarıldı. Sat sat bitmedi Ekonomi
Sümerbank'ın iki ünlü markası satışa çıkarıldı. Sat sat bitmedi
Okan Buruk'suz Galatasaray İsviçre'de avantaj peşinde Spor
Okan Buruk'suz Galatasaray İsviçre'de avantaj peşinde
Yoğun bakımda olan ünlü spikerin hastalığının ne olduğu açıklandı Gündem
Yoğun bakımda olan ünlü spikerin hastalığının ne olduğu açıklandı
Reha Muhtar kimdir? Gündem
Reha Muhtar kimdir?
Sokakta başından vurulan kişi ağır yaralandı Yerel Haberler
Sokakta başından vurulan kişi ağır yaralandı
Ünlü oyuncu düğününde boy gösterdi! Tarzına bir bakan bir daha baktı Magazin
Ünlü oyuncu düğününde boy gösterdi! Tarzına bir bakan bir daha baktı