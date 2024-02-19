Çiçek koparmanın cezası tam 387 bin 142 TL

Muş'ta bu yıl kış ayları, geçtiğimiz yıllara oranlara daha sıcak geçti. Bu havalar, baharın habercisi olarak kabul gören kardelenlerin erkenden açmasına sebep oldu. Karların eriyip yok olmaya başlamasıyla beraber Muş Ovası, kardelenlerin güzelliğiyle süslenmeye başladı. Bu inanılmaz doğa hadisesi, Muş dağlarında bulunan beyaz kar görüntüsüyle birleşerek adeta gözler için bir şölen oluşturuyor. Kardelenlerin eşsiz güzelliğini görenler ise gözlerini alamıyor.

Birçok endemik bitki türünün bulunduğu Muş Ovası’nı süsleyen kardelenleri koparanlara geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari para cezası uygulanmıştı. Bu yıl ise ceza ücretleri yeniden değerlendirilerek yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi.