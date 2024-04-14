Çiçeklerin ömrü bu sayede daha çok uzayacak

Büşra Kapan
Çiçeklerin ömrü bu sayede daha çok uzayacak
Evleri ofisleri bahçeleri ve akla gelebilecek her yeri güzelleştiren çiçekler gözleri de kamaştırıyor.

Fakat çiçeklerin her zaman canlılığını korumak o kadarda kolay olmuyor. Günlük su ihtiyacı güneş ihtiyacı gibi bir çok gereksinimini karşılamak gerekiyor.

Bazen bunlarda yeterli olmayabiliyor. Bunlara ek olarak çiçeğin toprağına farklı alternatiflerde enjekte etmek gerekebiliyor.

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İşte bu bakımlarda bazıları…

Aspirinin toz haline getirilmiş halini vazonun içerisindeki su ile ekleyin. Vazonun içerisinde bakterilerin çoğalmasını engellemek için ve çiçeklerinizin uzun süre taze bir şekilde kalması için suyunu her gün değiştirmeniz gerekmektedir.

Vazonun içerisine bir çay bardağı maden suyu aktarmanız çiçek için oldukça faydalı bir uygulama olacaktır. Çünkü maden suyunun içerisinde bulunan mineraller çiçeklerinizin ihtiyacı olan mineralleri karşılamada etkili olacaktır.

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Elma sirkesinden iki çorba kaşığı ve iki çorba kaşığı toz şekeri vazonun içerisine ekleyebilirisiniz. Bakterilerin üremesini engellemek için her gün içindeki suyu değiştirmeye özen gösterin.

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