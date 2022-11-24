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Cidde'de şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim ve uçuşlar askıya alındı

Suudi Arabistan, şiddetli yağışlar nedeniyle Cidde kentinde eğitim ve uçuşların askıya alındığını ve Mekke-i Mükerreme'de bazı yol ve tünellerin kapatıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 19:24
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Cidde'de şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim ve uçuşlar askıya alındı

Cidde'de şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim ve uçuşlar askıya alındı
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Suudi Arabistan'da Cidde Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağmurun neden olabileceği durumlara karşı "öğrencilerin güvenliğini korumak için" kentteki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Kral Abdülaziz Üniversitesi de yağışlı hava nedeniyle eğitimin askıya alındığını açıkladı.

Bazı uçuşlar da ertelendi

Ayrıca Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nın Twitter hesabından, bazı uçuşların hava koşulları nedeniyle ertelendiği aktarıldı.

Mekke-i Mükerreme Emirliği de sağanak yağış nedeniyle bölgede bir ana yolu ve bazı tünelleri kapatmaya karar verdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

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