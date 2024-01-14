Cide'de yangın. 1 ev küle döndü

Kastamonu’nun Cide ilçesi Denizkonak köyünde yangın meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz'ın yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa zamanda büyüyen yangın evi sardı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangının yaşandığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı fakat ev kullanılmaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.