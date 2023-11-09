Çift başlı yılanı gördü gözlerine inanamadı. Beton zeminde sürünürken fark etti

Trabzon'un yüksek kesimlerinde oturan bir çiftçi, evinin önünde çift başlı bir yılan gördü. Çiftçi, elindeki fotoğrafları Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) gönderdi. Görüntüleri inceleyen profesör, bu yılan türünün zehirsiz olduğunu ve bakıma muhtaç olduğunu ifade etti.

KAYNAK: DHA
Çift başlı yılanı gördü gözlerine inanamadı. Beton zeminde sürünürken fark etti

Trabzon'un Birlik Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçi, evinin önünde bulunan beton zeminde çift başlı bir yılanın süründüğünü fark etti.

Doğada oldukça nadir rastlanan 50 santimetre uzunluğundaki 'Colubridae' familyasından çift başlı yılanı, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen çiftçi, elindeki görüntüleri KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül'e yönlendirdi.

"PEK ENDER GÖRÜLEN BİR OLAY"

Çift başlı yılan türlerine ilişkin çalışmalar yürüten Prof. Dr. Bülbül, eline ulaşan görüntüleri inceledi. Hayvanlardaki ikinci başın genetik bozukluk, kimyasal veya çevresel etkiler nedeniyle olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Bülbül, "İlginç bir durum çünkü doğada çok yaygın görülmüyor. Normalde tek bir embriyo ikiye bölünerek ikizler meydana gelecekken bu aşamada tam bölünememe sonucu belli bir parçanın birleşik kalması gibi durumlarda oluşabiliyor. Bazen de tam tersine iki ayrı embriyonun ayrı ayrı gelişmesi yerine birleşerek bazı organlarının 2 tane ve yapışık olması şeklinde ortaya çıkabilen bir bozukluk bu. Türkiye'de ve bölgemizde böyle durumlara pek rastlamıyoruz. Bu, ender görülen bir olay" dedi.

bac70e4f776969e2e8b9da885862de60.jpg

"BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLAR"

Çift başlı canlıların beslenme sorunu yaşadığı için özel bakım gerektirdiğini belirten Bülbül, "Latince adı 'Coronella austriaca' olan, 'Taçlı' yılan da denilen zehirsiz bir yılan türü. Genç bir birey olduğu görülüyor. Bu hayvan iki başlı olduğu için beslenme sorunları yaşayabilir. Her iki başı da farklı yöne doğru yönelmek istiyor. Aynı avla karşılaştıklarında bile iki ayrı baş, avı yemeye çalışır. Özel bakım gerektiren ve doğada yaşaması zor olan bir canlı. Çift başlılık insanlarda da görülebilir. İnsanlarda genetik bozuklukla doğan ve ilgiye muhtaç olan çocuklar da oluyor. Bunlar da bakıma muhtaç hayvanlar" diye konuştu.

308f19117b86e9af7c350222a6038735.jpg

"ZEHİRSİZ OLSA DA ENFEKSİYONA NEDEN OLABİLİR"

Bu tür yılanın yakalanmaya çalışılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Bülbül, "Bize görüntüsü geldi. Yaşama alanı burası. Hayvanlar insandan uzakta kalmaya çalışıyor. Ama kendi avı olan hayvanları yemek için evlerin yanına yaklaşabiliyor. Tek başlı da çift başlı da olsa bu hayvanlar, insandan korkuyor. Ama doğal ortamlarına girdiğimiz için ister istemez insanlar karşılaşıyor. Bunları rahatsız etmemeye, yaklaşmamaya, tutmamaya çalışmalıyız. Savunma davranışı olarak ısırabilir. Zehirsiz de olsa acıtabilir, enfeksiyona neden olabilir. Bunlar yapılmadıkça korkacak bir durum yok. İnsanlarda nasıl akraba evliliklerinde genetik bozukluk oluyorsa; bu hayvanlarda da olabiliyor" dedi.

2a6391e923d1ee32df617a40bad0090a.jpg6232691c1c5afab711be99b2ae093c86.jpg5b0ee9ad4869b619eda689e938e46342.jpg9cb1f5a69c443958161b48c89667b65c.jpg6ca2b07fc97de27075e43212dfd99ead.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek Dünya
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu Magazin
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi Dünya
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz Gündem
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz
Aklına yer etmek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklına yer etmek deyiminin anlamı nedir?
Kaçak botoks ilacı satıcıları yakayı ele verdi Gündem
Kaçak botoks ilacı satıcıları yakayı ele verdi